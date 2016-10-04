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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 10:34 BJT

《全球汇市》美国强劲数据带动美元上涨，英国退欧疑虑打击英镑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1198  1.1209  -0.10  +3.11  1.0860
    美元/日圆            102.35  101.61  +0.73 -14.92  120.30
    欧元/日圆         114.61  113.92  +0.61 -12.16  130.47
    美元/瑞郎            0.9742  0.9733  +0.09  -2.76  1.0018
    英镑/美元            1.2820  1.2841  -0.16 -13.01  1.4738
    美元/加元            1.3133  1.3117  +0.12  -5.10  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6807  6.6771  +0.05  +1.72  6.5680
    澳元/美元            0.7668  0.7670  -0.03  +5.40  0.7275
    新西兰元/美元        0.7285  0.7274  +0.15  +6.74  0.6825
    澳元/日圆         78.500  77.970  +0.68 -10.41  87.620
    新西兰元/日圆     74.570  73.900  +0.91  -9.04  81.980
    英镑/日圆         131.23  130.47  +0.58 -25.95  177.22
    澳元/新西兰元     1.0523  1.0539  -0.15  -1.32  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/戴素萍/郑茵/李婷仪 审校 徐文焰/张荻/张若琪)

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