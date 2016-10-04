台湾债市：五年公债发行前交易殖利率弹升，美国制造业数据助燃空头气焰

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透台北10月4日 - 台湾五年期公债105/13期 殖利率发行前交易周二早盘弹升。交易员指出，因空方进驻五年券，且美国制造业数据强劲令美债殖利率续弹，助燃空头气焰。
但他们也指出，目前银行体系资金仍然宽裕，五年公债殖利率向上就会吸引多单进场，缺乏持续向上的条件。目前五年和十年期公债的利差约在15-18基点，而五年券与债券附买回利差约30点左右也相当合理，不预期殖利率弹升幅度会过大。
〞(10年公债)现券没有量，多空都不积极，大家顺势去做五年券，〞一位大型银行交易员认为。
他们也说，由于央行已停止降息循环，且105/13期公债目前处于发行前交易，有利空方操作，这也是空方较为肆无忌惮的原因之一。但银行资金充裕的情况并未改变，预期殖利率弹高将受阻。
本地时间10:28，五年券105/13 发行前交易殖利率涨1.75基点至0.5925%，成交58.5亿台币；10年券105/11 殖利率涨2.10基点至0.7425%，成交6.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.28%。
交易员预估今日105/13期交投区间将在0.58-0.60%；105/11则在0.72-0.75%。
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