版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 10:41 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回吐盘初升幅，因美元普遍走升

0235GMT

* 美元/日圆大涨0.70%，令美元在亚洲盘普遍受追捧

* 澳元/美元回吐盘初所有升幅，目前日内下跌0.07%

* 澳元/美元支撑位在10日移动均线切入位0.7652

* 澳洲央行将接下来一个小时公布利率决定，但不太可能成为左右汇价的因素。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐