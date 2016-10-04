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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 11:28 BJT

台湾股市：盘中上涨，科技和银行股领涨

路透台北10月4日 - 台湾股市周二上涨，有望连续第二日录得涨幅，银行股和科技股领涨。

0312GMT，加权股价指数 涨0.3%报9,265.31点，上日收升0.7%。

电子类指数 上扬0.4%，金融保险类指数 亦攀升0.4%。

但鸿海 下滑0.1%，之前鸿海集团旗下手机代工商--富智康 周一称，预计今年全年净利同比大减至少52%，因主要客户转型令需求下降。 (完)

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