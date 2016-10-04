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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 11:52 BJT

《汇市简讯》澳元/美元对澳洲央行利率决议几无反应

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    * 澳洲央行维持利率于1.50%不变，之后的声明稿也呈“中性”
    * 声明稿类似上次的声明，去掉了暗示宽松倾向
    * 澳元兑美元未有变动，因此前的利率决议和声明稿一如市场预期
(完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 于春红)

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