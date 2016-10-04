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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 12:24 BJT

《全球汇市》强劲制造业数据提振美元上涨，“硬性退欧”忧虑打击英镑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1198  1.1209  -0.10  +3.11  1.0860
    美元/日圆            102.10  101.61  +0.48 -15.13  120.30
    欧元/日圆         114.32  113.92  +0.35 -12.38  130.47
    美元/瑞郎            0.9743  0.9733  +0.10  -2.75  1.0018
    英镑/美元            1.2839  1.2841  -0.02 -12.89  1.4738
    美元/加元            1.3128  1.3117  +0.08  -5.14  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6813  6.6771  +0.06  +1.73  6.5680
    澳元/美元            0.7669  0.7670  -0.01  +5.42  0.7275
    新西兰元/美元        0.7290  0.7274  +0.22  +6.81  0.6825
    澳元/日圆         78.330  77.970  +0.46 -10.60  87.620
    新西兰元/日圆     74.440  73.900  +0.73  -9.20  81.980
    英镑/日圆         131.12  130.47  +0.50 -26.01  177.22
    澳元/新西兰元     1.0517  1.0539  -0.21  -1.38  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 高琦/张涛/徐文焰/陈宗琦；审校 张荻/戴素萍/蔡美珍/汪红英)

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