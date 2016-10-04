香港个股：富力地产拟发行银行间债券市场债务融资工具，本金额高至400亿元

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月4日 - 中国房地产商--广州富力地产 周二宣布，建议在中国发行银行间债券市场债务融资工具，本金额不超过400亿元人民币，筹资用于补充营运资金，偿还金融及非金融机构借款、信用债务及项目投资等。
公司的声明称，债务融资工具品种包括但不限于中期票据（含永续中期票据）、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据及相关主管部门认可的其他融资工具品种，可一次或多次发行。
富力地产表示，发行债务融资工具以扩阔融资渠道，募集资金用于优化债务结构、降低财务成本，配合公司未来几年的战略发展规划和融资需求。
发债的建议仍须待11月举行的股东特别大会上获得通过，并获得交易商协会注册及视乎市场状况而定。
富力地产早盘收升0.51%，报11.92港元。大市恒生指数 微涨0.02%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。