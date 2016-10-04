香港个股：富力地产拟发行银行间债券市场债务融资工具，本金额高至400亿元

路透香港10月4日 - 中国房地产商--广州富力地产 周二宣布，建议在中国发行银行间债券市场债务融资工具，本金额不超过400亿元人民币，筹资用于补充营运资金，偿还金融及非金融机构借款、信用债务及项目投资等。

公司的声明称，债务融资工具品种包括但不限于中期票据（含永续中期票据）、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据及相关主管部门认可的其他融资工具品种，可一次或多次发行。

富力地产表示，发行债务融资工具以扩阔融资渠道，募集资金用于优化债务结构、降低财务成本，配合公司未来几年的战略发展规划和融资需求。

发债的建议仍须待11月举行的股东特别大会上获得通过，并获得交易商协会注册及视乎市场状况而定。

富力地产早盘收升0.51%，报11.92港元。大市恒生指数 微涨0.02%。（完）

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