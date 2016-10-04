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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 12:43 BJT

新兴汇市：美国数据强劲打压亚币走势，坡元触及逾两周低位

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.19    101.66   -0.52  +17.72    120.30
    坡元            1.3681    1.3651   -0.22   +3.61    1.4175
    台币          31.329    31.330   +0.00   +5.54    33.066
    韩元           1106.20   1101.30   -0.44   +6.21   1174.95
    泰铢             34.67     34.62   -0.14   +3.89     36.02
    菲律宾披索       48.25     48.18   -0.15   -2.80     46.90
    印尼卢比      12985.00  12980.00   -0.04   +6.16  13785.00
    印度卢比       66.53     66.59   +0.10   -0.56     66.15
    马币            4.1200    4.1320   +0.29   +4.13    4.2900
    注：中国金融市场本周适逢假期休市 (完)
    
      
      
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    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 徐文焰/蔡美珍/汪红英；审校 王兴亚/高琦/戴素萍/艾茂林)

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