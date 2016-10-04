澳新汇市：澳元守在一个月高点附近，新西兰元小幅走坚

澳洲央行新任总裁洛威也竭力避免表现出再度宽松的倾向，称只有稳定的政策立场，才能“有利于经济持续增长以及通胀目标的逐步实现”。

这令今年再度降息的可能性降低，利率期货市场<0#YIB:>暗示12月前采取行动的机率为24%，低于上周时的逾30%。

“很难有理由主张国内经济需要额外的帮助。”澳洲联邦银行(CBA)首席经济师Michael Blythe说。

“澳元升高。但大宗商品价格也是。大家对于进一步降息是否有助抑或会威胁金融稳定，有所争论。”

澳元/日圆 上涨0.5%，报78.30日圆，此前日本央行的一项调查显示，国内企业的长期通胀预期在9月下降 。

新西兰元/美元 微涨至0.7288，受企业信心强劲上扬的支撑，不过数据也表明通胀压力不足。(完)

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