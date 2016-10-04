台湾股市：收盘小升量能偏低，短线攻击力道不足关注月营收表现

路透台北10月4日 - 台湾股市周二收盘小升。分析师表示，早盘台股跟随美股下跌开低，但盘中买盘进驻，权重股回扬，但量能偏低，攻击力道仍不足；近期则需关注月营收表现。

台湾加权股价指数 收涨0.58%,至9,287.77点；今日成交初值 为606.35亿台币，上交易日修正后为555.97亿。

〞这二、三天公布的会是好一点的月营收数字，〞日盛投顾协理钟国忠说。

他也认为，大盘成交不足之下，只有个股的个别表现，目前预估明天会公布营收的大立光 及可成 表现不差，市场期待优异的营收表现能够有助股价上扬。前者今日收升1.82%，后者则收升2.54%。

台新投顾协理黄文清则指出表示，今日主要由塑化、食品和半导体三大类股带领大盘走高。其中，PC(个人电脑)部分因需求回温，相关个股包括英业达 和仁宝 表现也不错。分别收高3.69%及1.79%。

分析师预估计，明日台股的交投区间在9,150-9,350点。