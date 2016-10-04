台湾股市：收盘小升量能偏低，短线攻击力道不足关注月营收表现

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透台北10月4日 - 台湾股市周二收盘小升。分析师表示，早盘台股跟随美股下跌开低，但盘中买盘进驻，权重股回扬，但量能偏低，攻击力道仍不足；近期则需关注月营收表现。
台湾加权股价指数 收涨0.58%,至9,287.77点；今日成交初值 为606.35亿台币，上交易日修正后为555.97亿。
〞这二、三天公布的会是好一点的月营收数字，〞日盛投顾协理钟国忠说。
他也认为，大盘成交不足之下，只有个股的个别表现，目前预估明天会公布营收的大立光 及可成 表现不差，市场期待优异的营收表现能够有助股价上扬。前者今日收升1.82%，后者则收升2.54%。
台新投顾协理黄文清则指出表示，今日主要由塑化、食品和半导体三大类股带领大盘走高。其中，PC(个人电脑)部分因需求回温，相关个股包括英业达 和仁宝 表现也不错。分别收高3.69%及1.79%。
分析师预估计，明日台股的交投区间在9,150-9,350点。
本地时间13:40，亚洲主要股市大都小涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.24%。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。