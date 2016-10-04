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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 13:59 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元及澳元兑日圆走高

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* 美元/日圆涨0.41%，澳元/日圆涨0.45%，欧元/美元跌0.15%，新西兰元/美元涨0.21%。

* 美元/韩元涨0.44%，美元/坡元涨0.21%，美元/离岸人民币涨0.08%，美元/印度卢比跌0.06%。

* 日经指数涨0.49%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.24%，美国原油跌0.49%，日本10年期公债收益率报负0.07%，美国10年期公债收益率报1.63%。

* 澳洲央行维持利率不变，建筑热潮来袭刺激国内经济活动与就业

* 日本央行放宽政策的诱因将是日圆突然升值，而非通胀--消息

* IFR欧洲开盘图表：r.reuters.com/dec27t

(完)

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(编译 张涛；审校 艾茂林)

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