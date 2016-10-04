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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 14:02 BJT

澳洲股市：收盘小涨，四大银行股中有三家下跌

路透10月4日 - 澳洲股市周二收复稍早的部分失地，收盘小幅上涨。金融类股下跌，因澳洲央行之前将指标利率维持在1.5%的纪录低点不变。

指标S&P/ASX 200指数 收涨0.1%或5.4点，至5,484点。

美国9月制造业数据好于预期，增强美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月升息的预期，投资者的人气因而受到打击。

澳洲四大银行股中有三家下跌，澳新银行(澳盛银行,ANZ) 收涨0.3%。(完)

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