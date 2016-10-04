韩国经济：今年有望实现2.8%增长目标--企划财政部次官

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透世宗市10月4日 - 韩国企划财政部次官崔相穆周二称，尽管出口持续低迷，今年韩国经济似乎有望实现政府预计的2.8%增长目标。
“虽然前面还有许多风险，但当前的增长轨道似乎与我们之前所预估的相符。”崔相穆在世宗市对记者表示。
“尽管内需正在反弹，但一家汽车制造商发生的罢工抑制了生产和整体复苏。”
现代汽车 工会上周一起展开了12年来首次的全国大罢工 ，拖累韩国9月出口同比减少5.9%。
崔相穆表示，9月工业生产也会受罢工的负面影响，罢工对第四季整体增长仍是个风险。
自7月起就已开始出现部分罢工。企划财政部长官柳一镐上周称，罢工已累计造成近25亿韩元(227万美元)损失。
柳一镐表示，政府将密切监控反贪法案推出造成的不确定性，因该法案可能影响餐厅和娱乐场所收入。
今年9月开始生效的反贪法，对政府官员和记者收受餐饮招待及赠礼设定金额限制。 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。