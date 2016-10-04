韩国经济：今年有望实现2.8%增长目标--企划财政部次官

路透世宗市10月4日 - 韩国企划财政部次官崔相穆周二称，尽管出口持续低迷，今年韩国经济似乎有望实现政府预计的2.8%增长目标。

“虽然前面还有许多风险，但当前的增长轨道似乎与我们之前所预估的相符。”崔相穆在世宗市对记者表示。

“尽管内需正在反弹，但一家汽车制造商发生的罢工抑制了生产和整体复苏。”

现代汽车 工会上周一起展开了12年来首次的全国大罢工 ，拖累韩国9月出口同比减少5.9%。

崔相穆表示，9月工业生产也会受罢工的负面影响，罢工对第四季整体增长仍是个风险。

自7月起就已开始出现部分罢工。企划财政部长官柳一镐上周称，罢工已累计造成近25亿韩元(227万美元)损失。

柳一镐表示，政府将密切监控反贪法案推出造成的不确定性，因该法案可能影响餐厅和娱乐场所收入。