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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 14:27 BJT

日本股市：收高，美国强劲数据打压日圆并提振出口类股

路透东京10月4日 - 日本股市日经指数周二收升。数据显示美国制造业9月增长情况好于预期，打压日圆兑美元下跌，带动出口类股上涨

日经指数 上涨0.8%报16,735.65点，这是9月23日以来最高收位。

东证股价指数 扬升0.7%至1,340.21点。JPX-日经400指数 亦升0.7%至11,995.32点。(完)

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