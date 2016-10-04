台湾债市：五年债发行前交易殖利率随美债收高，终场买盘敲进收敛升幅

* 指标五年公债殖利率一度走高，但收于日低 * 美国制造业数据强劲，带动债市殖利率趋升 * 105/13殖利率短期区间暂看在0.57-0.62% 路透台北10月4日 - 台湾指标五年公债105/13期 发行前交易殖利率周二盘中一度弹高，但收 在日低。交易员指出，五年新债尚在发行前交易，较有利空头操作，惟尾盘见买盘敲进收敛殖利率升幅；至于 美国制造业数据强劲，也带动债市殖利率趋升。 交易员指出，10年公债殖利率今日盘初跟着五年公债向上，但是未如五年券尾盘殖利率收在日低。因10年 公债的流动性不足，殖利率仍收在相对高位。目前台湾银行间市场资金还是很多，预估此波殖利率向上的幅度 不致太大。部分买盘领先进驻五年公债，使得该券殖利率收在日低。 〞五年券的0.60%应该不会是顶，但是尾盘下来了..可以再观察，可能有些人等不及先进去了，〞一位大 型商银交易员说。 也有小型商银交易员认为，央行在第三季维持利率不变，告别了降息循环。市场也领先反应了这个可能性 ，不少期公债殖利率在9月底之前已领先触底反弹。 〞底部愈垫愈高，回不去了，〞前述小型商银交易员说。 交易员也表示，银行目前资金虽多，但各方也颇为关注绝对收益，不排除买盘会往殖利率后方靠拢。尤其 是10年公债105/11期仍有可能朝前波殖利率高点0.7700%测试。10年公债殖利率盘中前高是9月14日的0.7700% 。 台湾央行9月底宣布维持政策利率不变，中止连四季降息循环。 交易员预估，短期公债预料先看区间交易，105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.57-0.62%；105/11 期殖利率区间则料在0.72-0.77%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/13 +0.75 0.5825 0.5825-0.5967 96.50 10 105/11 +2.35 0.7450 0.7325-0.7450 7.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7450% 5 105/8 0.5710% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如；审校 詹静宜)