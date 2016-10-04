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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 14:52 BJT

台湾债市：五年债发行前交易殖利率随美债收高，终场买盘敲进收敛升幅

* 指标五年公债殖利率一度走高，但收于日低
    * 美国制造业数据强劲，带动债市殖利率趋升
    * 105/13殖利率短期区间暂看在0.57-0.62%

    路透台北10月4日 - 台湾指标五年公债105/13期 发行前交易殖利率周二盘中一度弹高，但收
在日低。交易员指出，五年新债尚在发行前交易，较有利空头操作，惟尾盘见买盘敲进收敛殖利率升幅；至于
美国制造业数据强劲，也带动债市殖利率趋升。
   
    交易员指出，10年公债殖利率今日盘初跟着五年公债向上，但是未如五年券尾盘殖利率收在日低。因10年
公债的流动性不足，殖利率仍收在相对高位。目前台湾银行间市场资金还是很多，预估此波殖利率向上的幅度
不致太大。部分买盘领先进驻五年公债，使得该券殖利率收在日低。
    
    〞五年券的0.60%应该不会是顶，但是尾盘下来了..可以再观察，可能有些人等不及先进去了，〞一位大
型商银交易员说。
    
    也有小型商银交易员认为，央行在第三季维持利率不变，告别了降息循环。市场也领先反应了这个可能性
，不少期公债殖利率在9月底之前已领先触底反弹。 
    
    〞底部愈垫愈高，回不去了，〞前述小型商银交易员说。
    
    交易员也表示，银行目前资金虽多，但各方也颇为关注绝对收益，不排除买盘会往殖利率后方靠拢。尤其
是10年公债105/11期仍有可能朝前波殖利率高点0.7700%测试。10年公债殖利率盘中前高是9月14日的0.7700%
。
    
    台湾央行9月底宣布维持政策利率不变，中止连四季降息循环。 

    交易员预估，短期公债预料先看区间交易，105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.57-0.62%；105/11
期殖利率区间则料在0.72-0.77%。

      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5  105/13                      +0.75       0.5825     0.5825-0.5967     96.50
  10  105/11                      +2.35       0.7450     0.7325-0.7450      7.50
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.7450%
   5     105/8                        0.5710%
   3     105/1                       没有成交
   2    105/12                       没有成交
 (完)    

 (记者 高洁如；审校 詹静宜)

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