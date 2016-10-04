美国数据：8月小型企业贷款指数上升，逾期还款比例亦上扬--PayNet

路透10月4日 - 周二公布的数据显示，8月美国小型企业贷款增加，一部分是因8月工作天数高于7月，而企业逾期偿还贷款百分比亦上升。

8月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数升至133.7，高于上修后的7月数值123.1。7月工作天数较8月少三天。除了建筑及休闲娱乐之外，多数行业的企业贷款下滑。

“这算是迟滞，而不是直线下滑，”PayNet总裁Bill Phelan表示。

PayNet数据显示，企业在偿还旧贷款方面亦有困难。8月逾期30天以上的贷款比例升至1.63%，为连续第五个月上升，也是2012年12月以来最高。

数据公布之际，美国联邦储备理事会(FED/美联储)正在考虑下次升息时机。利率走高往往会拖慢经济成长。指数走势与未来一两季国内生产总值(GDP)表现具有高度相关。

美国第二季经济估计成长1.4%，不过许多分析师认为第三季成长率有所改善。

小型企业贷款为经济成长的关键指标之一，因小型企业为劳动市场聘雇主力，从而带动经济成长。

PayNet从超过325家美国银行业者蒐集贷款发放及违约的即时数据。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 白云/艾茂林)