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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 15:20 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，中国市场休市令成交清淡

0705GMT，三个月期铜 跌0.2%，报每吨4,809美元。

中国股市本周因国庆假期休市，下周一恢复交易。

美国制造业活动在出现一个月的萎缩后，9月重又增多，表明美国经济正在抵御全球经济迟滞的拖累。

虽然楼市的复苏正助燃金属需求，但中国当局担心出现楼市泡沫纷纷采取措施。

中国房地产热点城市不断推出调控政策，继国庆假期前夕北京市和天津市相继出台新政后，成都市和郑州市十一长假首日均发布了房地产限购政策，其中成都实行区域性限购一套住房。

期铅 下滑0.7%，报每吨2,085美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 白云/艾茂林)

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