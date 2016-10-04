金属期市：伦敦期铜持稳，中国市场休市令成交清淡

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
0705GMT，三个月期铜 跌0.2%，报每吨4,809美元。
中国股市本周因国庆假期休市，下周一恢复交易。
美国制造业活动在出现一个月的萎缩后，9月重又增多，表明美国经济正在抵御全球经济迟滞的拖累。
虽然楼市的复苏正助燃金属需求，但中国当局担心出现楼市泡沫纷纷采取措施。
中国房地产热点城市不断推出调控政策，继国庆假期前夕北京市和天津市相继出台新政后，成都市和郑州市十一长假首日均发布了房地产限购政策，其中成都实行区域性限购一套住房。
期铅 下滑0.7%，报每吨2,085美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 白云/艾茂林)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。