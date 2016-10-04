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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 15:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆升破下行趋势线，但仍面临云区压力

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* 美元/日圆明确升破自5月拉出的下行趋势线(目前在102.05)

* 美元/日圆日线需站上此趋势线，才能确立偏多

* 日线云区亦需在102.22上方，以维持这波回升

* 9月21日高点102.79及云区顶部103.25有较大阻力

* 建议在102.65逢高出脱，停止位设于云区顶部上方

* 技术图表 tmsnrt.rs/2dNc4ol

(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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