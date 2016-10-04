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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 15:29 BJT

全球金市：现货金跌至两周低点，因美国制造业数据提振美元上涨

美元指数 升逾0.5%，报96.128。

“金价目前承压。”永丰金融集团研究部主管涂国彬说道。

乐观的经济数据通常会令金价承压，因其会增强关于美国升息的预期，而利率上升会令持有非孳息资产黄金的机会成本增加。

纽约联储总裁杜德利周一称，如果未来几年美国经济面临衰退风险，美联储降息余地可能不及前几轮降息周期。

据路透技术分析师王涛，现货金预期会测试支撑位每盎司1,307美元，若跌破将会跌向下一道支撑1,299。

现货银 跌至每盎司18.68美元，不过随后回升0.3%至18.78。

现货铂金 跌至996.95，为6月30日来最低。现货钯金 跌0.2%，报709.10美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 高琦/张涛)

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