全球金市：现货金跌至两周低点，因美国制造业数据提振美元上涨

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
美元指数 升逾0.5%，报96.128。
“金价目前承压。”永丰金融集团研究部主管涂国彬说道。
乐观的经济数据通常会令金价承压，因其会增强关于美国升息的预期，而利率上升会令持有非孳息资产黄金的机会成本增加。
纽约联储总裁杜德利周一称，如果未来几年美国经济面临衰退风险，美联储降息余地可能不及前几轮降息周期。
据路透技术分析师王涛，现货金预期会测试支撑位每盎司1,307美元，若跌破将会跌向下一道支撑1,299。
现货银 跌至每盎司18.68美元，不过随后回升0.3%至18.78。
现货铂金 跌至996.95，为6月30日来最低。现货钯金 跌0.2%，报709.10美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 高琦/张涛)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。