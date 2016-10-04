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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 15:33 BJT

《汇市简讯》美元/日圆意外走升后，技术面多空纷陈

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* 美元/日圆在亚洲盘的涨势，出乎市场意料，并触发停损买盘

* 日股日经指数涨0.83%

* 一些人士表示是交叉汇率走势带动美元/日圆现汇上升

* 技术面展望多空纷陈，下行趋势线已遭突破，但云区仍构成压力

* 选择权市场仍在100-104执行价水位偏多

(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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