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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 15:37 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,815亿韩元

路透首尔10月4日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市卖超1,815亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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10月4日 181.5 -90.0 -89.4

^9月30日 -157.9 -238.9 377.9

9月29日 183.2 25.2 -213.3

9月28日 -114.6 40.4 86.4

9月27日 25.5 254.7 -264.6

9月26日 -15.2 -118.9 -2.9

9月23日 -42.5 194.4 -291.2

9月22日 128.3 -138.8 -132.0

9月21日 88.2 -226.9 13.1

9月20日 98.4 -345.9 115.5

9月19日 47.0 -273.3 97.3

9月13日 247.4 -688.3 298.9

9月12日 -219.0 136.3 88.4

9月 9日 -50.5 -48.3 91.3

9月 8日 181.6 -182.5 4.1

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本月以来 181.5 -90.0 -89.4

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今年以来 10,362.1 -7,940.3 -5,381.5

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注：^ 为修正后数据。(完)

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