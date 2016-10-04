欧元债市：意大利公债收益率上扬，因首档50年期公债即将发行

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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DZ Bank策略师Christian Lenk称，“我们看到意大利长期公债收益率大涨，该国宣布标售新的50年期公债似乎是主因，”
据Tradeweb，意大利10年期 和30年期 公债收益率在早盘一度涨约5个基点，分别报1.28%和2.31%，稍后回软。
债信评级较高的欧元区公债收益率当日下跌，因外界担心英国退欧的影响，这支撑了市场对较安全资产的需求，打压英镑兑美元跌至31年低点。
德国10年期公债收益率 跌1个基点，至负0.10%。(完)
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(编译 蔡美珍/于春红; 审校 艾茂林/高琦)
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