欧元债市：意大利公债收益率上扬，因首档50年期公债即将发行

DZ Bank策略师Christian Lenk称，“我们看到意大利长期公债收益率大涨，该国宣布标售新的50年期公债似乎是主因，”

据Tradeweb，意大利10年期 和30年期 公债收益率在早盘一度涨约5个基点，分别报1.28%和2.31%，稍后回软。

债信评级较高的欧元区公债收益率当日下跌，因外界担心英国退欧的影响，这支撑了市场对较安全资产的需求，打压英镑兑美元跌至31年低点。

德国10年期公债收益率 跌1个基点，至负0.10%。(完)

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