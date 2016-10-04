国际油市：亚洲炼油利润率重挫至近六周低点，因原油价格攀升

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新加坡10月4日 - 亚洲炼油利润率继在9月创下七个月高点后，目前已然重挫至近六周来最低，因石油输出国组织(OPEC)做出减产决定后导致原油价格急升。
10月3日新加坡炼油利润率较迪拜原油DUB-SIN-REF报每桶4.98美元，较9月高点跌逾34%，为8月底以来最低。
OPEC把日均原油产量缩减至3,250-3,300万桶的决定已推高迪拜原油现货价格，最近五个交易日来累计大涨了13.6%，表明炼厂在比例不变的情况下原料成本将会攀升。
此外，随着夏季过后汽油需求的减弱，石脑油和燃料油的炼油利润率也下滑，亦推低了整个行业的利润。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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