国际油市：亚洲炼油利润率重挫至近六周低点，因原油价格攀升

路透新加坡10月4日 - 亚洲炼油利润率继在9月创下七个月高点后，目前已然重挫至近六周来最低，因石油输出国组织(OPEC)做出减产决定后导致原油价格急升。

10月3日新加坡炼油利润率较迪拜原油DUB-SIN-REF报每桶4.98美元，较9月高点跌逾34%，为8月底以来最低。

OPEC把日均原油产量缩减至3,250-3,300万桶的决定已推高迪拜原油现货价格，最近五个交易日来累计大涨了13.6%，表明炼厂在比例不变的情况下原料成本将会攀升。

此外，随着夏季过后汽油需求的减弱，石脑油和燃料油的炼油利润率也下滑，亦推低了整个行业的利润。(完)