《香港重要政经日程》--10月5日-11月2日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
================== 今日重要政经消息=================
10月5日（周三）
公布9月份香港日经PMI。
*11:00 渣打财富管理第四季投资展望。
*14:30 美盛环球第四季债市展望。
*15:00 戴德梁行第三季写字楼及商舖市场回顾。
================== 近期重要政经消息=================
10月6日（周四）
本间高尔夫 首日挂牌。
瑞慈医疗服务 首日挂牌。
10:00 香港建设 股东特别大会。
10月7日（周五）
招商证券 首日挂牌。
公布9月底止外汇储备资产。
辰罡科技 公布第三季业绩。
10月10日（周一）
重阳节翌日公众假期。
10月11日（周二）
沪股通及港股通恢复交易。
10:00 华润置地 股东特别大会。
10:00 吉利汽车 股东特别大会。
11:00 招商局置地 股东特别大会。
14:00 博大绿泽 股东特别大会。
10月12日（周三）
11:00 致同会计师发表上市公司财务造假研究报告。
14:30 中远海运港口 股东特别大会。
10月13日（周四）
迅销 公布全年业绩。
15:00 瑞东集团 股东特别大会。
*10月17日（周一）
中国海外宏洋 公布第三季业绩。
10月18日（周二）
公布7-9月失业率。
中车时代电气 公布第三季业绩。
*中国海外发展 公布第三季业绩。
远东环球 公布第三季业绩。
15:00 丰盛控股 股东特别大会。
10月19日（周三）
15:20 匹克体育 股东特别大会。
10月20日（周四）
公布9月份消费物价指数（CPI）。
兴证国际 首日挂牌。
中国铝业 公布第三季业绩。
中国建筑国际 公布第三季业绩。
09:00 中国石油 在中国举行股东特别大会。
15:00 凤凰卫视 股东特别大会。
10月21日（周五）
广发证券 公布第三季业绩。
*10:00 阳光房地产基金 基金单位持有人周年大会。
*10月24日（周一）
百丽国际 公布中期业绩。
10月25日（周二）
紫金矿业 公布第三季业绩。
10月26日（周三）
11:00 合和 股东周年大会。
10月27日（周四）
万科 公布第三季业绩。
*中国平安 公布第三季业绩。
09:00 中航科工 在中国举行股东特别大会。
11:00 酷派集团 股东特别大会。
*10月28日（周五）
中海发展 公布第三季业绩。
09:30 信和置业 股东周年大会。
*10月31日（周一）
公布9月份M-3货币供应数字。
公布9月份外汇基金资产数字。
*11月1日（周二）
10:00 数码通电讯 股东周年大会。
*11月2日（周三）
港交所 公布第三季业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。