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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 09:08 BJT

《香港重要政经日程》--10月5日-11月2日

================== 今日重要政经消息=================

10月5日（周三）

公布9月份香港日经PMI。

*11:00 渣打财富管理第四季投资展望。

*14:30 美盛环球第四季债市展望。

*15:00 戴德梁行第三季写字楼及商舖市场回顾。

================== 近期重要政经消息=================

10月6日（周四）

本间高尔夫 首日挂牌。

瑞慈医疗服务 首日挂牌。

10:00 香港建设 股东特别大会。

10月7日（周五）

招商证券 首日挂牌。

公布9月底止外汇储备资产。

辰罡科技 公布第三季业绩。

10月10日（周一）

重阳节翌日公众假期。

10月11日（周二）

沪股通及港股通恢复交易。

10:00 华润置地 股东特别大会。

10:00 吉利汽车 股东特别大会。

11:00 招商局置地 股东特别大会。

14:00 博大绿泽 股东特别大会。

10月12日（周三）

11:00 致同会计师发表上市公司财务造假研究报告。

14:30 中远海运港口 股东特别大会。

10月13日（周四）

迅销 公布全年业绩。

15:00 瑞东集团 股东特别大会。

*10月17日（周一）

中国海外宏洋 公布第三季业绩。

10月18日（周二）

公布7-9月失业率。

中车时代电气 公布第三季业绩。

*中国海外发展 公布第三季业绩。

远东环球 公布第三季业绩。

15:00 丰盛控股 股东特别大会。

10月19日（周三）

15:20 匹克体育 股东特别大会。

10月20日（周四）

公布9月份消费物价指数（CPI）。

兴证国际 首日挂牌。

中国铝业 公布第三季业绩。

中国建筑国际 公布第三季业绩。

09:00 中国石油 在中国举行股东特别大会。

15:00 凤凰卫视 股东特别大会。

10月21日（周五）

广发证券 公布第三季业绩。

*10:00 阳光房地产基金 基金单位持有人周年大会。

*10月24日（周一）

百丽国际 公布中期业绩。

10月25日（周二）

紫金矿业 公布第三季业绩。

10月26日（周三）

11:00 合和 股东周年大会。

10月27日（周四）

万科 公布第三季业绩。

*中国平安 公布第三季业绩。

09:00 中航科工 在中国举行股东特别大会。

11:00 酷派集团 股东特别大会。

*10月28日（周五）

中海发展 公布第三季业绩。

09:30 信和置业 股东周年大会。

*10月31日（周一）

公布9月份M-3货币供应数字。

公布9月份外汇基金资产数字。

*11月1日（周二）

10:00 数码通电讯 股东周年大会。

*11月2日（周三）

港交所 公布第三季业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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