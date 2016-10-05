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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 16:20 BJT

表格：台湾外资及陆资9月净汇入0.22亿美元，连四月净汇入72.45亿美元

路透台北10月5日 - 台湾金融监督管理委员会周三表示，外资及陆资于9月净汇入0.22亿美元，连四个月净汇入合计72.45亿美元；至今年9月底，外资总累计净汇入金额达2,065.21亿美元，再创历史新高。

以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：

月份 金额(亿美元)

9月 +0.22

8月 +4.69

7月 +27.04

6月 +40.50

5月 -29.09

4月 +18.20

3月 +60.92

2月 +14.75

2016年1月 -10.19

----------------------------

2016年累计 +127.04

2015年12月 -6.34

11月 -4.20

10月 +15.29

9月 -24.06

8月 -34.83

7月 -33.50

6月 -22.46

5月 +16.90

4月 +36.87

3月 +14.38

2月 +26.41

1月 +29.27

----------------------------

2015年累计 +13.72

2014年12月 -6.14

11月 +27.35

10月 -12.80

9月 -30.15

8月 -2.16

7月 +18.10

6月 +35.64

5月 +30.81

4月 +50.98

3月 +32.47

2月 +7.22

1月 +8.01

----------------------------

2014年累计 +159.32

注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。

资料来源：金管会证期局。请详见(here)(完)

参看台湾汇市相关新闻，请点选 (记者 詹静宜； 审校 董永年)

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