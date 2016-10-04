版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 16:35 BJT

《全球汇市》英镑兑美元触及31年低点，美元全面走强

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1177  1.1209  -0.29  +2.92  1.0860
    美元/日圆            102.42  101.61  +0.80 -14.86  120.30
    欧元/日圆         114.48  113.92  +0.49 -12.26  130.47
    美元/瑞郎            0.9779  0.9733  +0.47  -2.39  1.0018
    英镑/美元            1.2775  1.2841  -0.51 -13.32  1.4738
    美元/加元            1.3161  1.3117  +0.34  -4.90  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6836  6.6771  +0.10  +1.76  6.5680
    澳元/美元            0.7661  0.7670  -0.12  +5.31  0.7275
    新西兰元/美元        0.7282  0.7274  +0.11  +6.70  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0931  1.0912  +0.17  +0.41  1.0886
    欧元/英镑         0.8745  0.8725  +0.23 +18.71  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6005  9.6013  -0.01  +4.69  9.1705
    美元/挪威克朗        7.9733  7.9801  -0.09  -9.80  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张涛/白云/艾茂林/孙茉莉; 审校 于春红/王兴亚/高琦/王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐