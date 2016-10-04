台湾汇市：台币兑美元微收贬，随亚币走疲但外资汇入令跌幅收敛

* ISM公布优异数据令亚币走跌，但外资汇入 * 观望非农数据等变数厘清，近期难脱整理 * 明日台币主要区间暂看31.300-31.450 路透台北10月4日 - 台币兑美元 周二微幅收贬。交易员表示，因美国供应管理协会(ISM)公布优 异数据令台币随亚洲货币走弱，不过外资汇入并买超台股让跌幅收敛，市场静待美国非农就业数据公布，成交 量较上日萎缩。 交易员指出，英镑跌至逾30年低点，也让非美货币承压。在美国有总统大选变数，欧洲金融局势动荡，德 意志银行问题尚未有结果前，台湾对有避险需求的资金仍具吸引力，有助台币维持偏强态势。 〞美元转强，韩元贬，但外资汇入似乎没有缩手。〞一位公股银行交易员说。 另一商业银行交易员则称，台币贬值幅度相对轻微，主要因台股对外资仍具吸引力，不过目前的价位对进 /出口商而言偏向中性，因此难有行情可期。 一位外商银行交易主管认为，目前汇价已经部分反映美国年底升息的预期，因此周五非农数据只要没有意 外的大好或大坏，行情变动料将有限。一切还是要看美国总统大选的局势变化而定。 美国周一公布的供应管理协会(ISM)数据显示，制造业9月恢复扩张。数据利好推升了美国年底前升息的机 率。根据CME Group的FedWatch Tool，目前市场行情反映12月升息机率为62%，11月升息机率为11%。 交易员预期，明日台币交易区间暂看31.300-31.450。 台湾股市周二收盘小升。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超44.32亿台币，10月以来 已是连两个交易日买超共计71.87亿台币；上交易日为买超27.56亿台币。 多数亚洲新兴货币周二下滑，因美国制造业活动稳健支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在年底前 升息的预期，从而推升美元和美国公债收益率。 韩国韩元 周二尾盘进一步下跌，本地交易 结束时，韩元兑美元 报1,107.8韩元，较上日收盘价1,101.3跌0.6%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价幅度收敛；目前一 个月天期美元/台币远汇 报31.330/31.360，上日收在31.265。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.347 31.330 31.310-31.377 31.375 4.84 6.24 司 元太外汇经纪公 31.344 31.327 31.320-31.359 31.355 2.78 4.82 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.040 -0.085/-0.075 美元/台币六个月期 -0.290/-0.250 -0.325/-0.295 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年 ；审校 高洁如)