路透基点：乐视网规模为1.5亿美元的贷款案吸引到六家银行参与--TRLPC

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，六家银行已承诺参加乐视网信息技术(香港)有限公司规模为1.5亿美元的三年期定期贷款案。
瑞士信贷和德意志银行担任本案的牵头行兼簿记行，贷款附带5,000万美元的绿鞋条款，预期会在下周末结束。
贷款利率较Libor加码300个基点，平均期限是2.5年，综合收益最高为400个基点。
借款人的母公司--乐视网信息技术(北京)股份有限公司和下属子公司是担保人。
所筹资金用于海外资本支出、投资、并购和一般企业目的。
乐视网成立于2004年，是中国最大的在线视频公司之一。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。