路透基点：乐视网规模为1.5亿美元的贷款案吸引到六家银行参与--TRLPC

路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，六家银行已承诺参加乐视网信息技术(香港)有限公司规模为1.5亿美元的三年期定期贷款案。

瑞士信贷和德意志银行担任本案的牵头行兼簿记行，贷款附带5,000万美元的绿鞋条款，预期会在下周末结束。

贷款利率较Libor加码300个基点，平均期限是2.5年，综合收益最高为400个基点。

借款人的母公司--乐视网信息技术(北京)股份有限公司和下属子公司是担保人。

所筹资金用于海外资本支出、投资、并购和一般企业目的。

乐视网成立于2004年，是中国最大的在线视频公司之一。(完)