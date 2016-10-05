台湾已公布经济指标--2016/10/5

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 8月 +1.0% +1.2% 10/7 -- 商品进口(y/y) 8月 -0.8% -0.2% 10/7 -- 外销订单(y/y) 8月 +8.3% -3.4% 10/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 171.3 200.4 r 11/21 -- 国际收支(亿美元) 第二季 31.5 38.5 11/21 -- M2货币总计数(y/y) 8月 +4.51% +4.70% 10/24 -- 季调失业率 8月 3.95% 3.96% 10/24 -- 工业生产指数(y/y) 8月 +7.74% -0.36% r 10/24 -- 外汇存底(亿美元) 8月底 4,358.62 4,340.87 10/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +0.57% +1.23% 10/5 +0.60%* 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.70% +0.69% -- -- (Q2统计值 (Q2初值) ) 重贴现率(%) 9月29日 1.375% 1.375% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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