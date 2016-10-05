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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2016/10/5

经济指标                  时间      最新数据    前次数据      下次公   预估值 
                                                               布       
 商品出口(y/y)             8月          +1.0%       +1.2%      10/7     --
 商品进口(y/y)             8月          -0.8%       -0.2%      10/7     --
 外销订单(y/y)             8月          +8.3%       -3.4%      10/20    --
 经常帐盈余(亿美元)        第二季       171.3       200.4  r   11/21    --
 国际收支(亿美元)          第二季        31.5        38.5      11/21    --
 M2货币总计数(y/y)         8月         +4.51%      +4.70%      10/24    --
 季调失业率                8月          3.95%       3.96%      10/24    --
 工业生产指数(y/y)         8月         +7.74%      -0.36%  r   10/24    --
 外汇存底(亿美元)          8月底     4,358.62    4,340.87      10/5     --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  8月         +0.57%      +1.23%      10/5     +0.60%*
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第二季      +0.70%      +0.69%      --       --
                                    (Q2统计值    (Q2初值)               
                                            )                           
 重贴现率(%)               9月29日     1.375%      1.375%      --       --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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