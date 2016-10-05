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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 13:56 BJT

台湾股市：微收跌在9,300点关口前震荡整理，观望美非农就业报告变数厘清

路透台北10月5日 - 台湾股市周三微幅收跌。分析师表示，今日指数大致在五日线附近量缩狭幅盘整，观望气氛偏浓下，台股料续在9,300点关口前高档震荡整理，静待美国非农就业数据等变数厘清。

台湾加权股价指数 收跌0.17%，至9,272.28点；今日成交初值 为600.24亿台币，上交易日修正后为620.14亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，攸关美国升息预期的非农就业报告即将公布，市场观望气氛渐浓，带动今日亚洲股市尽管涨跌互见但幅度都不大，短线台股将续呈高档震荡格局，静候周五稍晚美国非农数据出炉。

〞最近国际资金都在观望，不是只有台湾。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

简伯仪也称，目前大盘仍在五日线9,244点上下整理，而近期量能萎缩令市场追价意愿薄弱，更难带动指数突破既有区间，明日大盘料在9,200-9,300点窄幅波动。

此外，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，随着时序步入第四季，先前反映旺季行情的台股，将面临季报检视、法说会登场以及产业展望调整的考验。第四季是电子出货旺季，终端需求成为观察重点，尤其是圣诞节需求热度，后续留意美国消费者信心指数表现。

本地时间13:45，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.24%。(完)

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