台湾股市：微收跌在9,300点关口前震荡整理，观望美非农就业报告变数厘清

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月5日 - 台湾股市周三微幅收跌。分析师表示，今日指数大致在五日线附近量缩狭幅盘整，观望气氛偏浓下，台股料续在9,300点关口前高档震荡整理，静待美国非农就业数据等变数厘清。
台湾加权股价指数 收跌0.17%，至9,272.28点；今日成交初值 为600.24亿台币，上交易日修正后为620.14亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师表示，攸关美国升息预期的非农就业报告即将公布，市场观望气氛渐浓，带动今日亚洲股市尽管涨跌互见但幅度都不大，短线台股将续呈高档震荡格局，静候周五稍晚美国非农数据出炉。
〞最近国际资金都在观望，不是只有台湾。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
简伯仪也称，目前大盘仍在五日线9,244点上下整理，而近期量能萎缩令市场追价意愿薄弱，更难带动指数突破既有区间，明日大盘料在9,200-9,300点窄幅波动。
此外，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，随着时序步入第四季，先前反映旺季行情的台股，将面临季报检视、法说会登场以及产业展望调整的考验。第四季是电子出货旺季，终端需求成为观察重点，尤其是圣诞节需求热度，后续留意美国消费者信心指数表现。
本地时间13:45，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.24%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。