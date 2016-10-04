香港个股：长江基建联营公司斥资1,200万加元购加拿大机场停车场设施

路透香港10月4日 - 香港富商李嘉诚旗下基建及公用业务分支--长江基建 周二称，其联营公司Park'N Fly收购加拿大温尼伯机场（Winnipeg International Airport）外围停车场设施业务，交易作价约1,200万加元。

长江基建董事总经理甘庆林在新闻稿称，“以连续两年旅客人次计算，温尼伯国际机场正值快速增长时期，我们很高兴能抓紧涉足该市场的时机。”

他并指出，是次收购再次进一步强化长江基建旗下横跨加拿大东西两岸多个城市的机场外围停车场设施业务，并巩固公司在市场的领导地位。

连同现时于多伦多、温哥华、蒙特利尔、渥太华、艾德蒙顿及哈利法克斯之业务，是次收购让Park'N Fly在加拿大之业务据点扩展至七个城市，业务之总占地面积达180英亩，提供超过22,400个停车位。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)