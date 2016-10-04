香港个股：长江基建联营公司斥资1,200万加元购加拿大机场停车场设施

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港10月4日 - 香港富商李嘉诚旗下基建及公用业务分支--长江基建 周二称，其联营公司Park'N Fly收购加拿大温尼伯机场（Winnipeg International Airport）外围停车场设施业务，交易作价约1,200万加元。
长江基建董事总经理甘庆林在新闻稿称，“以连续两年旅客人次计算，温尼伯国际机场正值快速增长时期，我们很高兴能抓紧涉足该市场的时机。”
他并指出，是次收购再次进一步强化长江基建旗下横跨加拿大东西两岸多个城市的机场外围停车场设施业务，并巩固公司在市场的领导地位。
连同现时于多伦多、温哥华、蒙特利尔、渥太华、艾德蒙顿及哈利法克斯之业务，是次收购让Park'N Fly在加拿大之业务据点扩展至七个城市，业务之总占地面积达180英亩，提供超过22,400个停车位。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。