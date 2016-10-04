德国经济：外贸协会BGA大幅下调2016年德国出口预估，因全球风险上升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透柏林10月4日 - 德国外贸协会(BGA)周二表示，预计德国2017年出口最高增长2.5%，而今年的出口增速则下调到最高2%，指因全球不确定性上升。
协会称，全球市场对于德国产品的需求已经明显放缓，在导致不确定性增加并使投资决策复杂化的多个因素当中，英国公投退欧是其中之一。
“从各方面来看世界都面临危机，不仅仅是在欧洲周边，而且就在我们最重要的核心市场也是如此。”BGA主席伯尔纳(Anton Boerner)在一场新闻发布会上说道。
伯尔纳在8月曾对路透表示，BGA将2016年德国出口增长预估下调，因为风险上升，其中包括英国退欧事件。调整后的德国今年出口增速为最多2%，而在4月时协会还预估出口最高增长4.5%，差距明显。
回顾2015年，德国出口增长率还达到6.5%。
德国下周将公布8月贸易数据。7月出口意外下滑，创下近一年来最大月度跌幅，加剧了有关德国今年下半年经济料将放缓的忧虑。(完)
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。