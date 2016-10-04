德国经济：外贸协会BGA大幅下调2016年德国出口预估，因全球风险上升

路透柏林10月4日 - 德国外贸协会(BGA)周二表示，预计德国2017年出口最高增长2.5%，而今年的出口增速则下调到最高2%，指因全球不确定性上升。

协会称，全球市场对于德国产品的需求已经明显放缓，在导致不确定性增加并使投资决策复杂化的多个因素当中，英国公投退欧是其中之一。

“从各方面来看世界都面临危机，不仅仅是在欧洲周边，而且就在我们最重要的核心市场也是如此。”BGA主席伯尔纳(Anton Boerner)在一场新闻发布会上说道。

伯尔纳在8月曾对路透表示，BGA将2016年德国出口增长预估下调，因为风险上升，其中包括英国退欧事件。调整后的德国今年出口增速为最多2%，而在4月时协会还预估出口最高增长4.5%，差距明显。

回顾2015年，德国出口增长率还达到6.5%。

德国下周将公布8月贸易数据。7月出口意外下滑，创下近一年来最大月度跌幅，加剧了有关德国今年下半年经济料将放缓的忧虑。(完)