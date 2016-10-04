版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 17:14 BJT

台湾金融：金管会加强银行办理七大新创产业放款，首期目标1,800亿台币

路透台北10月4日 - 为促进实体经济发展，台湾金管会周二表示，推出奖励银行办理绿能科技等七大新创重点产业放款方案，首期放款增加目标为1,800亿台币。

金管会今日发布新闻稿并指出，七大新创产业包括绿能科技、亚洲矽谷、生技医药、国防产业、智慧机械、新农业及循环经济等。

本次方案实施期间为两年三个月，第一期自今年10月起至2017年底，第二期则为2018年全年。

金管会此前向行政院提出“三力四挺”专案，包括成立创新创业基金及天使基金，初期引导资金投资绿能科技、亚洲矽谷、生技医药、国防产业及智慧机械等创新产业，以促进实质经济发展。 (完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐