台湾金融：金管会加强银行办理七大新创产业放款，首期目标1,800亿台币

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透台北10月4日 - 为促进实体经济发展，台湾金管会周二表示，推出奖励银行办理绿能科技等七大新创重点产业放款方案，首期放款增加目标为1,800亿台币。
金管会今日发布新闻稿并指出，七大新创产业包括绿能科技、亚洲矽谷、生技医药、国防产业、智慧机械、新农业及循环经济等。
本次方案实施期间为两年三个月，第一期自今年10月起至2017年底，第二期则为2018年全年。
金管会此前向行政院提出“三力四挺”专案，包括成立创新创业基金及天使基金，初期引导资金投资绿能科技、亚洲矽谷、生技医药、国防产业及智慧机械等创新产业，以促进实质经济发展。 (完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。