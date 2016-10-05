重温稿-台湾货币市场：市场资金趋宽松，拆款及短票利率进一步走跌RP持稳

* 资金罕象解除，大型银行调降拆款利率 * 票券商一周拆入利率破0.30%，至0.28% * 短票利率微幅下滑，大银行回调至0.33% * RP市场资金充裕，利率大致持稳 记者 罗两莎 路透台北10月4日 - 台湾银行间拆款利率周二进一步走低。资金调度人士表示，今天迈入新的提存期，市 场资金转趋宽松，利率持续下跌，一周拆款利率均回落到0.30%以下。 他们指出，市场已摆脱上周季底及台风连假阴霾，一家大型银行进一步把拆款利率往下拉，因市场资金充 沛，大家不像前几天那么紧张了。 〞旬初资金比较多，拆款利率调下来了。〞一大型银行资调人员说。 他并称，昨天市场状况还是有一点紊乱，今天已经知道市场行情了，因而跟着市场顺势下调利率，拆给银 行一周利率为0.26%；对票券公司的一周拆出利率则在0.28%。 两位大型票券公司资调人员表示，随着季底资金罕象解除，市场资金恢复至先前宽松状态，银行顺应市场 状况，进一步拉低拆款利率，今天一周拆入利率已跌破0.30%，往下拉至0.28%。 本地时间 17:58 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.347 31.330 台湾加权股价指数<.TWII 9,287.77 9,234.20 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.220% 0.180-0.200% --一周拆款利率区间 0.178-0.320% 0.180-0.330% --两周拆款利率区间 0.180-0.340% 0.181-0.340% **短票利率微幅下滑** 短票方面，票券商交易员指出，今天市场恢复平静，且一家大型银行主动拉低利率，短票利率亦随之微幅 下滑。 〞今天市场钱满多的，利率有稍微再下一些些。〞一大型票券公司交易员说。 他并称，今天一大型银行突然把拆款利率报的很低，一周跌破0.30%，短票利率跟着下滑；〞钱满多的满 ，钱很好拿，只是我们没什么缺。〞 一大型银行交易员指出，季底因素已消除，旬初资金较充裕，今天把短票利率往下拉，〞资金比较多了， 利率就往回调，自保30天开在0.33%。〞 今日30天跨季短票卖断利率微幅下滑，主要承作在0.31-0.32%，少数成交于0.30%及0.33%；上日则在0.32 -0.33%，少数在0.30%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.327%，区间在0.30-0.37%，成交金额为128. 14亿台币；前日加权平均利率为0.397%，区间在0.30-0.42%，成交量为62.42亿台币。 台湾央行周二发行3,472.50亿台币定存单，与今日定期存单到期金额1,810.50亿台币相较，存单到期余额 增加1,662亿台币。 本周到期央行定存单共1兆2,526亿台币，余日分别为：周三1,414.50亿、周四1,590.50亿及周五2,536亿 。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为负54亿台币，累计超额准备为负54亿台币、加计前期1%的超额 准备为1,185亿台币。 **债券RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商和票券商交易员均称，今天市场普遍多钱，不论是投信或是银行都有钱 ，利率则没有太大变化，普遍持稳于上日水准。 〞今天法人比较多钱，利率没有变动。〞一大型票券商交易员说。 一位大型证券商交易员亦称，今天市场已恢复正常，感觉上投信和寿险公司手中资金都很多，〞大家都有 钱，不但可以续做，再拿钱也没问题。〞 一大型票券商交易员则称，随近来台债殖利率走高，部分票券商RP利率已开始适度反应市场利率，〞再过 几天将视状况，可能会反应一下(调升RP利率)。〞 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28%，上日亦在此 水准；与银行承作的公债RP利率主要落在上日同水准，在0.29%；公司债附买回利率月内天期成交在0.34%，上 日亦同。 大型票券商与金融机构承作利率大致维持在上日水准。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.23%，上日亦 在此；短天期公司债附买回利率主要在0.21-0.25%，上日亦同；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27 -0.32%，上日则在0.27-0.28%。(完) (审校 杨淑祯/董永年)