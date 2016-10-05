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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：市场资金趋宽松，拆款及短票利率进一步走跌RP持稳

* 资金罕象解除，大型银行调降拆款利率
    * 票券商一周拆入利率破0.30%，至0.28%
    * 短票利率微幅下滑，大银行回调至0.33%
    * RP市场资金充裕，利率大致持稳

     记者 罗两莎
    路透台北10月4日 - 台湾银行间拆款利率周二进一步走低。资金调度人士表示，今天迈入新的提存期，市
场资金转趋宽松，利率持续下跌，一周拆款利率均回落到0.30%以下。
    
    他们指出，市场已摆脱上周季底及台风连假阴霾，一家大型银行进一步把拆款利率往下拉，因市场资金充
沛，大家不像前几天那么紧张了。
    
    〞旬初资金比较多，拆款利率调下来了。〞一大型银行资调人员说。
    
    他并称，昨天市场状况还是有一点紊乱，今天已经知道市场行情了，因而跟着市场顺势下调利率，拆给银
行一周利率为0.26%；对票券公司的一周拆出利率则在0.28%。
      
    两位大型票券公司资调人员表示，随着季底资金罕象解除，市场资金恢复至先前宽松状态，银行顺应市场
状况，进一步拉低拆款利率，今天一周拆入利率已跌破0.30%，往下拉至0.28%。
      
 本地时间  17:58                  今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间          0.178-0.220%               0.180-0.200%
   --一周拆款利率区间          0.178-0.320%               0.180-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.340%              0.181-0.340%
   
    **短票利率微幅下滑**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今天市场恢复平静，且一家大型银行主动拉低利率，短票利率亦随之微幅
下滑。
    
    〞今天市场钱满多的，利率有稍微再下一些些。〞一大型票券公司交易员说。
    
    他并称，今天一大型银行突然把拆款利率报的很低，一周跌破0.30%，短票利率跟着下滑；〞钱满多的满
，钱很好拿，只是我们没什么缺。〞
    
    一大型银行交易员指出，季底因素已消除，旬初资金较充裕，今天把短票利率往下拉，〞资金比较多了，
利率就往回调，自保30天开在0.33%。〞    

    今日30天跨季短票卖断利率微幅下滑，主要承作在0.31-0.32%，少数成交于0.30%及0.33%；上日则在0.32
-0.33%，少数在0.30%。
      
    据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.327%，区间在0.30-0.37%，成交金额为128.
14亿台币；前日加权平均利率为0.397%，区间在0.30-0.42%，成交量为62.42亿台币。
   
    台湾央行周二发行3,472.50亿台币定存单，与今日定期存单到期金额1,810.50亿台币相较，存单到期余额
增加1,662亿台币。
         
    本周到期央行定存单共1兆2,526亿台币，余日分别为：周三1,414.50亿、周四1,590.50亿及周五2,536亿
。
       
    拆款中心资料 显示，周二超额准备为负54亿台币，累计超额准备为负54亿台币、加计前期1%的超额
准备为1,185亿台币。  
    
               
    **债券RP利率大致持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商和票券商交易员均称，今天市场普遍多钱，不论是投信或是银行都有钱
，利率则没有太大变化，普遍持稳于上日水准。
    
    〞今天法人比较多钱，利率没有变动。〞一大型票券商交易员说。
    
    一位大型证券商交易员亦称，今天市场已恢复正常，感觉上投信和寿险公司手中资金都很多，〞大家都有
钱，不但可以续做，再拿钱也没问题。〞
         
    一大型票券商交易员则称，随近来台债殖利率走高，部分票券商RP利率已开始适度反应市场利率，〞再过
几天将视状况，可能会反应一下(调升RP利率)。〞
      
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28%，上日亦在此
水准；与银行承作的公债RP利率主要落在上日同水准，在0.29%；公司债附买回利率月内天期成交在0.34%，上
日亦同。
              
    大型票券商与金融机构承作利率大致维持在上日水准。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.23%，上日亦
在此；短天期公司债附买回利率主要在0.21-0.25%，上日亦同；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27
-0.32%，上日则在0.27-0.28%。(完)  

 (审校 杨淑祯/董永年)

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