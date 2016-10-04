亚洲橡胶：TOCOM期胶在淡静交投中上涨1.6%，日圆下滑带来支撑

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
TOCOM-3月期胶 <0#2JRU:>收高2.6日圆或1.6%，报每公斤166.0日圆。
日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，截至9月10日，日本港口的生胶库存下降1.5%至7,794吨。
“我认为市场将在供应疑虑的推动下逐步走高，因橡胶价格长期以来的跌势挫伤了泰国胶农生产高品质橡胶的积极性，”该交易员称。
“但那种情况不会很快发生，至少要等到中国投资者下周重返市场，”他补充说。
TOCOM期胶上月末触及四个月高位170.9日圆，但此后在获利了结打压下走低。
新加坡期胶近月11月合约 最新报每公斤138.7美分，上涨2.6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 孙茉莉/王兴亚；审校 艾茂林/张涛)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。