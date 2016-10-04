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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 18:15 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶在淡静交投中上涨1.6%，日圆下滑带来支撑

TOCOM-3月期胶 <0#2JRU:>收高2.6日圆或1.6%，报每公斤166.0日圆。

日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，截至9月10日，日本港口的生胶库存下降1.5%至7,794吨。

“我认为市场将在供应疑虑的推动下逐步走高，因橡胶价格长期以来的跌势挫伤了泰国胶农生产高品质橡胶的积极性，”该交易员称。

“但那种情况不会很快发生，至少要等到中国投资者下周重返市场，”他补充说。

TOCOM期胶上月末触及四个月高位170.9日圆，但此后在获利了结打压下走低。

新加坡期胶近月11月合约 最新报每公斤138.7美分，上涨2.6美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 孙茉莉/王兴亚；审校 艾茂林/张涛)

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