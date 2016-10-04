亚洲橡胶：TOCOM期胶在淡静交投中上涨1.6%，日圆下滑带来支撑

TOCOM-3月期胶 <0#2JRU:>收高2.6日圆或1.6%，报每公斤166.0日圆。

日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，截至9月10日，日本港口的生胶库存下降1.5%至7,794吨。

“我认为市场将在供应疑虑的推动下逐步走高，因橡胶价格长期以来的跌势挫伤了泰国胶农生产高品质橡胶的积极性，”该交易员称。