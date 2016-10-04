版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 18:19 BJT

全球能源：伊朗石油部长尚甘尼称，非OPEC产油国的合作将帮助稳定油价

路透安卡拉10月4日 - 伊朗石油部通讯社Shana报导，该国石油部长尚甘尼称，非石油输出国组织(OPEC)成员国的合作，将在稳定油价方面起到重要作用。

Shana周二报导称，尚甘尼在德黑兰对记者称，“情况越来越好，...非OPEC产油国将帮助油价稳定。”(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐