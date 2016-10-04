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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 18:37 BJT

东南亚股市：印尼股市触及一年半高位，泰股涨逾1%

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   375.35     1.94   +0.52  +12.78   332.82
    新加坡                     2884.64    13.80   +0.48   +0.07  2882.73
    马来西亚                  1661.25     8.70   +0.53   -1.85  1692.51
    泰国                      1509.78    18.84   +1.26  +17.22  1288.02
    印尼                      5472.32     8.40   +0.15  +19.14  4593.01
    菲律宾                     7719.24    41.51   +0.54  +11.03  6952.08
    越南                        684.20     1.15   +0.17  +18.16   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张涛/蔡美珍; 审校 高琦/王洋)

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