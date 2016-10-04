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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 19:08 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至两周低位，因马币走强

路透吉隆坡10月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二下滑，因马币(林吉特)走强，中国投资者因逢国庆假期退场休假。

马币走强降低棕榈油对外国买家的吸引力。马币兑美元周二晚间走强0.2%至4.1250。

指标棕榈油12月期货 跌1.4%，收报每吨2,598马币。盘中曾跌至逾两周低位2,577马币。

交易量为72,437口，高于去年日均量44,600口。

“由于中国假期，市场呈区间波动，并追随芝加哥期货交易所(CBOT)(豆油期货)和马币的表现，”吉隆坡一位交易员说。

中国大商所本周逢国庆公共假日休市。前述交易员说：“但看看结转库存数据，这可能会成为之后价格上涨的原因。”

马来西亚棕榈油库存8月降至近六年低点146万吨。MYPOMS-TPO

交易商预计9月库存会持于这个水平，因产量和出口保持疲弱。

路透市场分析师王涛认为，棕榈油期货料跌至9月14日触及的低点每吨2,547马币。

CBOT12月豆油期货 跌0.8%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 王洋)

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