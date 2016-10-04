马来西亚期市：棕榈油期货跌至两周低位，因马币走强

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透吉隆坡10月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二下滑，因马币(林吉特)走强，中国投资者因逢国庆假期退场休假。
马币走强降低棕榈油对外国买家的吸引力。马币兑美元周二晚间走强0.2%至4.1250。
指标棕榈油12月期货 跌1.4%，收报每吨2,598马币。盘中曾跌至逾两周低位2,577马币。
交易量为72,437口，高于去年日均量44,600口。
“由于中国假期，市场呈区间波动，并追随芝加哥期货交易所(CBOT)(豆油期货)和马币的表现，”吉隆坡一位交易员说。
中国大商所本周逢国庆公共假日休市。前述交易员说：“但看看结转库存数据，这可能会成为之后价格上涨的原因。”
马来西亚棕榈油库存8月降至近六年低点146万吨。MYPOMS-TPO
交易商预计9月库存会持于这个水平，因产量和出口保持疲弱。
路透市场分析师王涛认为，棕榈油期货料跌至9月14日触及的低点每吨2,547马币。
CBOT12月豆油期货 跌0.8%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 王洋)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。