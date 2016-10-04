国际油市：亚洲柴油裂解价差从一周高位回落，受印度供给拖累

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新加坡10月4日 - 亚洲柴油裂解价差周二从一周高位回落，因更多的印度供给涌入市场，不过越南和埃及的现货需求抑制了降幅。
交易员表示，来自印度的现货供给继续进入市场，Essar Oil和印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售10月和11月的柴油船货。
他们还表示，台湾炼厂在10月底完成维护之后，预计也会有更多来自台湾的现货供给。
不过一些现货需求支撑了人气。交易员表示越南的Saigon Petro求购2万吨11月船期的柴油，Egyptian General Petroleum Corp (EGPC)则求购11.7万吨10月柴油。
两位知情人士称，巴基斯坦将从明年1月起降低进口柴油的含硫量，以符合全球使用更清洁燃料的大趋势。
消息人士本周称，巴基斯坦将从2017年1月起，把进口柴油的含硫量指标称目前的5,000ppm下调至500ppm。
新加坡现货市场上有两笔航煤交易达成，四笔柴油交易达成。
兴隆以每桶58.70美元的价格，向BP出售10万桶船期为10月29-11月2日的航煤。
托克以每桶较新加坡10月报价贴水0.55美元的价格，向维多出售15万桶船期为10月19-23日的航煤。
兴隆以每桶较新加坡10月18-24日平均报价升水0.10美元的价格，从联合石化买入15万桶船期为10月19-23日的含硫10ppm柴油。
永顺油品以每桶较新加坡10月19-25日平均报价贴水0.30美元的价格，从托克买入15万桶船期为10月19-23日的含硫500ppm柴油。
兴隆以每桶较新加坡10月19-25日平均报价贴水0.30美元的价格，从托克买入15万桶船期为10月19-23日的含硫500ppm柴油。
Ocean Energy以每桶较新加坡10月18-24日平均报价贴水0.30美元的价格，向壳牌出售15万桶船期为10月19-23日的含硫500ppm柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
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