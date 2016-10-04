国际油市：亚洲柴油裂解价差从一周高位回落，受印度供给拖累

路透新加坡10月4日 - 亚洲柴油裂解价差周二从一周高位回落，因更多的印度供给涌入市场，不过越南和埃及的现货需求抑制了降幅。

交易员表示，来自印度的现货供给继续进入市场，Essar Oil和印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售10月和11月的柴油船货。

他们还表示，台湾炼厂在10月底完成维护之后，预计也会有更多来自台湾的现货供给。

不过一些现货需求支撑了人气。交易员表示越南的Saigon Petro求购2万吨11月船期的柴油，Egyptian General Petroleum Corp (EGPC)则求购11.7万吨10月柴油。

两位知情人士称，巴基斯坦将从明年1月起降低进口柴油的含硫量，以符合全球使用更清洁燃料的大趋势。

消息人士本周称，巴基斯坦将从2017年1月起，把进口柴油的含硫量指标称目前的5,000ppm下调至500ppm。

新加坡现货市场上有两笔航煤交易达成，四笔柴油交易达成。

兴隆以每桶58.70美元的价格，向BP出售10万桶船期为10月29-11月2日的航煤。

托克以每桶较新加坡10月报价贴水0.55美元的价格，向维多出售15万桶船期为10月19-23日的航煤。

兴隆以每桶较新加坡10月18-24日平均报价升水0.10美元的价格，从联合石化买入15万桶船期为10月19-23日的含硫10ppm柴油。

永顺油品以每桶较新加坡10月19-25日平均报价贴水0.30美元的价格，从托克买入15万桶船期为10月19-23日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶较新加坡10月19-25日平均报价贴水0.30美元的价格，从托克买入15万桶船期为10月19-23日的含硫500ppm柴油。

Ocean Energy以每桶较新加坡10月18-24日平均报价贴水0.30美元的价格，向壳牌出售15万桶船期为10月19-23日的含硫500ppm柴油。(完)

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