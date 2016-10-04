国际油市：亚洲石脑油近月跨月价差走阔，因市场供应充裕

路透新加坡10月4日 - 亚洲石脑油近月跨月价差周二扩大至每吨4.75美元，昨日为4.50美元，受充裕的供应打压。

日本吉坤日矿日石能源在川崎的炼厂10月2日重启了年产44.3万吨的石脑油裂解装置。该装置原定的重启日期是在9月28日。

而大约在一周前，亚洲最大的石脑油出口商--台塑石化也重启了年产能103万吨的裂解装置。

“第四季的需求预计会比第三季好，因为两座装置都重启了，”一位石脑油交易商说。但他补充称，额外的供应有可能令市场承压。

亚洲汽油裂解价差涨3.2%至两日高位每桶7.34美元，但这比一年前的水平低近50%，当时为14.55美元。

交易商称，今年产量增加，尤其是中国的产量增加，将令汽油裂解价差承压。

新加坡现货市场达成两笔汽油交易，贡渥(Gunvor)买入两批92号汽油船货，船期为10月24-28日。(完)

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