国际油市：亚洲石脑油近月跨月价差走阔，因市场供应充裕

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新加坡10月4日 - 亚洲石脑油近月跨月价差周二扩大至每吨4.75美元，昨日为4.50美元，受充裕的供应打压。
日本吉坤日矿日石能源在川崎的炼厂10月2日重启了年产44.3万吨的石脑油裂解装置。该装置原定的重启日期是在9月28日。
而大约在一周前，亚洲最大的石脑油出口商--台塑石化也重启了年产能103万吨的裂解装置。
“第四季的需求预计会比第三季好，因为两座装置都重启了，”一位石脑油交易商说。但他补充称，额外的供应有可能令市场承压。
亚洲汽油裂解价差涨3.2%至两日高位每桶7.34美元，但这比一年前的水平低近50%，当时为14.55美元。
交易商称，今年产量增加，尤其是中国的产量增加，将令汽油裂解价差承压。
新加坡现货市场达成两笔汽油交易，贡渥(Gunvor)买入两批92号汽油船货，船期为10月24-28日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
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