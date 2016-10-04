国际油市：亚洲燃料油裂解价差跌至五周低点，市场展开修正

路透新加坡10月4日 - 亚洲指标180-CST燃料油对迪拜原油的裂解价差周二创下逾一个月最大贴水，交易员认为这是市场在对过去几周的“超买”行情进行修正。

“我认为这更多的是因为裂解价差太高了，即便是现在按照历史水平衡量也不低，”一位在新加坡的交易员说。

“这更多的是在对超买行情进行修正，”他表示。

纵观第三季，套利船货有限使得供给面临下滑压力，这提振燃料油裂解价差在9月20日达到大约八个月来的最高位。

自那以后，西方套利船货的数量改善，但加上来自中东的供给，也仍然低于年度平均水平。

行业消息人士表示，单靠这样的套利船货流入量反弹程度，不足以对市场构成压力。

180-cst燃料油对迪拜原油的裂解价差 周二连续第六个交易日下滑，下跌0.07美元至每桶贴水5.76美元。

自年初以来，近月燃料油裂解价差平均为每桶贴水6.4美元，第三季平均为贴水5美元。

行业消息人士称，380-cst燃料油跨月价差也反映了市况低迷的情况。

0910 GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油跨11月/12月跨月价差较前一日下跌0.50美元，报每吨较新加坡报价贴水0.75美元。

12月/1月跨月价差下跌0.45美元至每吨较新加坡报价贴水0.45美元。(完)

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