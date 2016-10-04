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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 22:25 BJT

标题新闻：IMF首席经济学家称美国经济没有过热风险，美联储应继续根据数据表现决定是否升息

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)

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