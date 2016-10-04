金属期市：美元上涨拖累期铜下跌，但中国前景改善信号限制跌幅

* 上海期交所因中国黄金周假期休市 * 印尼在考虑是否恢复镍矿石出口 路透伦敦10月4日 - 期铜周二下滑，拖累其他基本金属下跌，因美元 上涨，但中国经济改善的信号限制市场跌幅。 中国市场本周因黄金周假期休市，市场交投可能继续保持清淡。中国 股市将在周一重开。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.3%，报每吨4,805美 元。 预计一系列中国数据将显示，第三季经济将温和改善，因政府基建支 出增加和房市活跃，燃点对钢铁、玻璃、家具以至家电等各类商品的需求 。 “我们对中国的谨慎态度较之前更甚，但本季一些经济数据强劲，包 括工业生产数据，”VTB Capital商品研究部主管Wiktor Bielski说。 “我们开始看到新的基建项目，因此，如果民间投资开始增长，这将 是提振中国经济成长略微加快，并长期持续的最后一个因素。” 美元指数上涨0.6%，受助于英镑兑美元跌至31年低位，因担心英国退 欧对英国经济造成的冲击。 印尼矿业部长周二称，在市场普遍谈论该国矿业规定之际，印尼仍在 考虑是否恢复镍矿石出口，并预计将在几周内作出决定。 期镍 收跌270美元，报10,080美元，离稍早触及的两周低位10 ,055美元不远。期铝 收低0.5%，报1,669美元。 期铅 和期锌 收跌1%，分别报2,075美元和2,380美元。 期锡 收报19,875美元，下跌0.3%。(完)