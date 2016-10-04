欧元债市：公债收益率和欧元跳涨，因有报导称ECB可能逐步结束购债计划

路透伦敦10月4日 - 欧元区国家公债收益率周二全面上涨，欧元在欧洲市场尾盘跳涨，此前有媒体报导，欧洲央行(ECB)可能逐步结束购债计划。

彭博援引欧元区央行官员的话报导称，欧洲央行可能在结束量化宽松计划前，逐步结束购债计划，可能的做法是，每月减少购债100亿欧元。

报导称，消息人士不排除欧洲央行仍可能延长每月购债800亿欧元的计划。报导并没有给出欧洲央行何时可能开始缩减购债规模的具体日期。

“报导给出了100亿欧元这一具体数额，这是市场做出反应的关键所在，市场认为，欧洲央行对欧债的需求下降，对市场不利，”Rabobank利率策略部门主管Richard McGuire说。

“但该报导也暗示，量化宽松政策可能继续，所有选项都在央行的考虑范围内，看来市场是作出跳膝反应。”

意大利和西班牙10年期公债收益率盘中各上升8-9个基点，至两周高位，之后回落。

意大利10年期公债 收益率日内升7个基点，报1.30%。西班牙10年期公债 收益率升幅一样，报1.05%。

指标10年期德债 收益率短暂上升最多5个基点，至负0.042%，为约一周半来最高水准。

30年期德债 收益率日内升6个基点，报0.54%。欧元受这消息带动上涨。