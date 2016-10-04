版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 03:43 BJT

纽约期市：供应不足传闻提振期糖上涨，伦敦食糖周正在举行

路透纽约/伦敦10月4日 - 洲际交易所(ICE)期糖周二上涨，逆转过去
三日连跌的势头，因技术性反弹和全球供应不足的前景提振人气。许多市
场人士聚首伦敦，出席周四举行两年一度的行业晚宴。
    
    咖啡期货下跌，可可延续涨势。
    
    3月原糖期货 收高0.59美分，或2.6%，报每磅23.26美分。原糖
在昨日盘中低位寻获支撑后反弹，之前从上周触及的逾四年最高水准下跌
6.6%。    
    
    “本周是伦敦食糖周，会上有传闻称，市场出现结构性供应不足，”
Rabobank商品分析师Carlos Mera说。
    
    周四行业晚宴前，伦敦食糖周举行了一系列会议，会上讨论的议题包
括预计2015/16年和2016/17年均出现全球供应不足。
        
    12月白糖期货 收高7.20美元，或1.2%，报每吨595.50美元。
    
    咖啡市场走势震荡。交易商表示，罗布斯塔咖啡市场继续下跌，因越
南收割前的对冲卖盘带来压力，且巴西阿拉比卡咖啡豆种植带的降雨对本
周收成来说是个好兆头。
    
    11月罗布斯塔咖啡期货 收跌19美元，或1%，报每吨1,958美元
。12月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.1美分，或0.07%，报每磅1.4745美
元。
    
    3月伦敦可可期货 收涨17英镑，或0.8%，报每吨2,211英镑。 
    纽约12月可可期货 收高22美元，或0.8%，报每吨2,815美元。(
完)    
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐