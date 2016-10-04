纽约期市：供应不足传闻提振期糖上涨，伦敦食糖周正在举行

路透纽约/伦敦10月4日 - 洲际交易所(ICE)期糖周二上涨，逆转过去 三日连跌的势头，因技术性反弹和全球供应不足的前景提振人气。许多市 场人士聚首伦敦，出席周四举行两年一度的行业晚宴。 咖啡期货下跌，可可延续涨势。 3月原糖期货 收高0.59美分，或2.6%，报每磅23.26美分。原糖 在昨日盘中低位寻获支撑后反弹，之前从上周触及的逾四年最高水准下跌 6.6%。 “本周是伦敦食糖周，会上有传闻称，市场出现结构性供应不足，” Rabobank商品分析师Carlos Mera说。 周四行业晚宴前，伦敦食糖周举行了一系列会议，会上讨论的议题包 括预计2015/16年和2016/17年均出现全球供应不足。 12月白糖期货 收高7.20美元，或1.2%，报每吨595.50美元。 咖啡市场走势震荡。交易商表示，罗布斯塔咖啡市场继续下跌，因越 南收割前的对冲卖盘带来压力，且巴西阿拉比卡咖啡豆种植带的降雨对本 周收成来说是个好兆头。 11月罗布斯塔咖啡期货 收跌19美元，或1%，报每吨1,958美元 。12月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.1美分，或0.07%，报每磅1.4745美 元。 3月伦敦可可期货 收涨17英镑，或0.8%，报每吨2,211英镑。 纽约12月可可期货 收高22美元，或0.8%，报每吨2,815美元。( 完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)