版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 05:43 BJT

美国债市：公债收益率接近两周高位，有报导称ECB可能逐步结束购债计划

* 收益率上升，欧洲央行或逐步结束购债计划的报导令投资者不安
    * 聚焦在周五公布的9月就业报告
    * 关注下周叶伦发表讲话，从中寻找加息线索

    路透纽约10月4日 - 美国公债价格周二下跌，收益率跳升至近两周高
位，此前报导称，欧洲央行可能逐步结束购债计划，令投资者不安。
    
    彭博报导称，欧洲央行决策者正在形成共识，认为当央行决定结束量
化宽松计划，央行需要逐步降低量化宽松的力度。
    
    投资者愈发怀疑，欧洲央行重振经济、提振通胀的努力是否会达到预
期的效果，他们担心资产购买计划会滋生泡沫，扭曲市场基本面。
    
    “过去一个半月的市场走势反应出，央行已经用尽了政策工具，需要
另寻出路，因为这些政策举措未能达到预期的效果，问题是出路在哪里？
”加拿大帝国商业银行(CIBC)美国公债交易部门主管Tom Tucci说。
    指标10年期公债 价格下跌15/32，收益率升至9月21日来
最高1.68%。
    
    CIBC的Tucci表示，自周五以来，市场大举买入10年期美债看跌期权
。
    
    周五倍受关注的美国非农就业报告将出炉，美联储主席叶伦将在10月
14日波士顿联储主办的经济会议上发表讲话。
    
    接受路透调查的100位经济学家的预估中值是，9月就业岗位增加17.5
万个。
    
    预计投资者将聚焦在弱于预期的8月非农就业岗位增幅会否被上修，8
月岗位增长15.1万个。
    
    叶伦下周五的讲话将备受关注，投资者将从她的讲话中寻找短期内升
息线索。
        
    “我认为，未来两周最重要的事件是叶伦在波士顿联储经济会议上的
讲话，”DRW Trading市场策略师Lou Brien说，他表示，美联储前主席贝
南克在2010年举行的同样的会议上暗示，联储将祭出新一轮刺激计划。
    
    这可能是美联储11月会议前，叶伦暗示是否在这次会议上加息的最后
机会。
        
    根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示，交易商预
计美联储在11月加息的机率为13%，12月升息的机率为63%。
    
    里奇蒙联储总裁拉克尔周二表示，存在强有力的加息理由，称借款成
本或需要大幅提高以控制通胀率。       
        
    -----------------------1850 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-28/32   (-01/32)     0.822
    五年期公债      99-17/32   (-06/32)     1.221
    10年期公债     98-13/32   (-15/32)     1.676
    30年期公债   　96-28/32 (-1-10/32)     2.398(完)
    
　　

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐