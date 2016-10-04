美国债市：公债收益率接近两周高位，有报导称ECB可能逐步结束购债计划

* 收益率上升，欧洲央行或逐步结束购债计划的报导令投资者不安 * 聚焦在周五公布的9月就业报告 * 关注下周叶伦发表讲话，从中寻找加息线索 路透纽约10月4日 - 美国公债价格周二下跌，收益率跳升至近两周高 位，此前报导称，欧洲央行可能逐步结束购债计划，令投资者不安。 彭博报导称，欧洲央行决策者正在形成共识，认为当央行决定结束量 化宽松计划，央行需要逐步降低量化宽松的力度。 投资者愈发怀疑，欧洲央行重振经济、提振通胀的努力是否会达到预 期的效果，他们担心资产购买计划会滋生泡沫，扭曲市场基本面。 “过去一个半月的市场走势反应出，央行已经用尽了政策工具，需要 另寻出路，因为这些政策举措未能达到预期的效果，问题是出路在哪里？ ”加拿大帝国商业银行(CIBC)美国公债交易部门主管Tom Tucci说。 指标10年期公债 价格下跌15/32，收益率升至9月21日来 最高1.68%。 CIBC的Tucci表示，自周五以来，市场大举买入10年期美债看跌期权 。 周五倍受关注的美国非农就业报告将出炉，美联储主席叶伦将在10月 14日波士顿联储主办的经济会议上发表讲话。 接受路透调查的100位经济学家的预估中值是，9月就业岗位增加17.5 万个。 预计投资者将聚焦在弱于预期的8月非农就业岗位增幅会否被上修，8 月岗位增长15.1万个。 叶伦下周五的讲话将备受关注，投资者将从她的讲话中寻找短期内升 息线索。 “我认为，未来两周最重要的事件是叶伦在波士顿联储经济会议上的 讲话，”DRW Trading市场策略师Lou Brien说，他表示，美联储前主席贝 南克在2010年举行的同样的会议上暗示，联储将祭出新一轮刺激计划。 这可能是美联储11月会议前，叶伦暗示是否在这次会议上加息的最后 机会。 根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示，交易商预 计美联储在11月加息的机率为13%，12月升息的机率为63%。 里奇蒙联储总裁拉克尔周二表示，存在强有力的加息理由，称借款成 本或需要大幅提高以控制通胀率。 -----------------------1850 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-28/32 (-01/32) 0.822 五年期公债 99-17/32 (-06/32) 1.221 10年期公债 98-13/32 (-15/32) 1.676 30年期公债 96-28/32 (-1-10/32) 2.398(完)