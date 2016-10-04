版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 06:17 BJT

****日韩经济指标预测--10月5日-10月12日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    10月3日当周
    
    10月4日(二)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            9月       +0.2%        -0.1%
                               (较上年同期)                   +0.8%        +0.4%
    
    10月5日(三)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       9月         --       3,754.6
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周         --    买超11,786
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --     卖超2,117
    
    10月6日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       9月         --        12,561
    
    10月7日(五)
    0000 日本加班工资                               8月         --         -1.8%
    0500 日本同时指标(较前月)                       8月         --          +0.7
             领先指标(较前月)                                   --          -0.7
    
    10月10日当周
    
    10月10日(一)
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)           8月         --    盈余19,382
    
    10月11日(二)
    2300 韩国失业率                                 9月         --          3.8%
    2350 日本机械订单(较前月)                       8月         --         +4.9%
                     (较上年同期)                               --         +5.2%
    
    10月12日(三)
    0300 韩国L货供额                                8月         --         +7.8%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)               9月         --         +2.0%
    (完)

      
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐