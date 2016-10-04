更新版 1-《全球汇市》英镑触及31年低位，欧洲央行逐步结束购债的报导扶助欧元

(新增文末报价表格) * 英镑兑美元过去两日下跌接近2% * 欧元缩减跌幅，因报导称欧洲央行可能结束购债计划 * 美元指数触及13日高位，续受强劲的美国ISM数据提振 * 里奇蒙联储总裁拉克尔认为美国加息的理由更充分 路透纽约10月4日 - 英镑兑美元周二跌至31年来最低水准，因担心英国不久将退出欧盟，欧元缩减大部份 跌幅，因报导称欧洲央行可能逐步结束购债计划。 美元全面上涨，受助于良好的经济数据和对美国年底前加息的押注。 英国首相特雷莎梅周日宣布将在明年3月底前展开正式脱欧程序以来，英镑已大跌接近2%。 “目前，人们听到的英国方面的消息都对英镑不利，”Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Up adhyaya说。 许多市场人士担心，英国政府的立场暗示英国会“硬性脱欧”，即英国将彻底退出欧盟单一市场，以换取 对移民的控制，此举将促使银行迁出伦敦。 英镑兑美元 下跌0.8%，至1.2738美元，周二稍早降至1985年6月来最低1.2720美元。自6月23日英 国退欧公投以来，英镑下跌了大约15%。 英镑兑欧元 周二跌0.8%，至0.8794英镑，盘中触及三年低位。 在美元指数包含的六种主要货币中，除兑英镑和欧元上涨外，美元兑其余四种货币也攀升。美元指数<.DX Y>升0.5%，此前触及13日高位，受周一强劲的美国制造业数据带动。这份令人鼓舞的报告促使投资者增加对美 联储年底前加息的押注。 美国里奇蒙联储总裁拉克尔周二表示，存在强有力的加息理由，称借款成本或需要大幅提高以控制通胀率 。 根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示，交易商预计美联储在12月13-14日政策会议上升 息的机率为63%，略高于周一稍晚的水平。 欧元缩减稍早跌幅，此前彭博报导称，欧洲央行可能在结束量化宽松计划前，逐步减少购债。 “消息提振欧元反弹，但欧元区仍要继续理顺区内问题。量化宽松和负利率的功效有限，”Silicon Vall ey Bank资深外汇交易商Minh Trang说。 欧元兑美元 跌0.1%，报1.1202美元，周二稍早降至近两周低位1.1135美元。欧元兑日圆 大涨1.2%，报115.14日圆，离三周峰值不远。(完) 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1202 1.1209 -0.06 +3.15 1.0860 美元/日圆 102.88 101.61 +1.25 -14.48 120.30 欧元/日圆 115.23 113.92 +1.15 -11.68 130.47 美元/瑞郎 0.9783 0.9733 +0.51 -2.35 1.0018 英镑/美元 1.2726 1.2841 -0.90 -13.65 1.4738 美元/加元 1.3191 1.3117 +0.56 -4.68 1.3839 美元/离岸人民币 6.6934 6.6771 +0.24 +1.91 6.5680 澳元/美元 0.7619 0.7670 -0.66 +4.73 0.7275 欧元/瑞郎 1.0969 1.0912 +0.52 +0.76 1.0886 欧元/英镑 0.8799 0.8725 +0.85 +19.44 0.7367 新西兰元/美元 0.7208 0.7274 -0.91 +5.61 0.6825 美元/挪威克朗 8.0073 7.9801 +0.34 -9.42 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9723 8.9455 +0.30 -6.55 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5997 8.5643 +0.41 +1.81 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6341 9.6013 +0.34 +5.06 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)