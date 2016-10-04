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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 06:17 BJT

更新版 1-《全球汇市》英镑触及31年低位，欧洲央行逐步结束购债的报导扶助欧元

(新增文末报价表格)
    * 英镑兑美元过去两日下跌接近2%
    * 欧元缩减跌幅，因报导称欧洲央行可能结束购债计划
    * 美元指数触及13日高位，续受强劲的美国ISM数据提振
    * 里奇蒙联储总裁拉克尔认为美国加息的理由更充分

    路透纽约10月4日 - 英镑兑美元周二跌至31年来最低水准，因担心英国不久将退出欧盟，欧元缩减大部份
跌幅，因报导称欧洲央行可能逐步结束购债计划。
    
    美元全面上涨，受助于良好的经济数据和对美国年底前加息的押注。
    
    英国首相特雷莎梅周日宣布将在明年3月底前展开正式脱欧程序以来，英镑已大跌接近2%。
    
    “目前，人们听到的英国方面的消息都对英镑不利，”Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Up
adhyaya说。
    
    许多市场人士担心，英国政府的立场暗示英国会“硬性脱欧”，即英国将彻底退出欧盟单一市场，以换取
对移民的控制，此举将促使银行迁出伦敦。
    
    英镑兑美元 下跌0.8%，至1.2738美元，周二稍早降至1985年6月来最低1.2720美元。自6月23日英
国退欧公投以来，英镑下跌了大约15%。
    
    英镑兑欧元 周二跌0.8%，至0.8794英镑，盘中触及三年低位。
    
    在美元指数包含的六种主要货币中，除兑英镑和欧元上涨外，美元兑其余四种货币也攀升。美元指数<.DX
Y>升0.5%，此前触及13日高位，受周一强劲的美国制造业数据带动。这份令人鼓舞的报告促使投资者增加对美
联储年底前加息的押注。
    
    美国里奇蒙联储总裁拉克尔周二表示，存在强有力的加息理由，称借款成本或需要大幅提高以控制通胀率
。 
    
    根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示，交易商预计美联储在12月13-14日政策会议上升
息的机率为63%，略高于周一稍晚的水平。
    
    欧元缩减稍早跌幅，此前彭博报导称，欧洲央行可能在结束量化宽松计划前，逐步减少购债。
    
    “消息提振欧元反弹，但欧元区仍要继续理顺区内问题。量化宽松和负利率的功效有限，”Silicon Vall
ey Bank资深外汇交易商Minh Trang说。
    
    欧元兑美元 跌0.1%，报1.1202美元，周二稍早降至近两周低位1.1135美元。欧元兑日圆 
大涨1.2%，报115.14日圆，离三周峰值不远。(完)
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1202   1.1209   -0.06   +3.15   1.0860
    美元/日圆            102.88   101.61   +1.25  -14.48   120.30
    欧元/日圆         115.23   113.92   +1.15  -11.68   130.47
    美元/瑞郎            0.9783   0.9733   +0.51   -2.35   1.0018
    英镑/美元            1.2726   1.2841   -0.90  -13.65   1.4738
    美元/加元            1.3191   1.3117   +0.56   -4.68   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6934   6.6771   +0.24   +1.91   6.5680
    澳元/美元            0.7619   0.7670   -0.66   +4.73   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0969   1.0912   +0.52   +0.76   1.0886
    欧元/英镑         0.8799   0.8725   +0.85  +19.44   0.7367
    新西兰元/美元        0.7208   0.7274   -0.91   +5.61   0.6825
    美元/挪威克朗        8.0073   7.9801   +0.34   -9.42   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9723   8.9455   +0.30   -6.55   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5997   8.5643   +0.41   +1.81   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6341   9.6013   +0.34   +5.06   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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