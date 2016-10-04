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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 06:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         105.45    +0.07    +0.07   1982399
    京东                27.49    +1.38    +5.29  29476054
    新浪              79.11    +2.66    +3.48   2908918
    搜狐              44.48    +0.69    +1.58    112225
    网易             248.60    +3.74    +1.53   1001924
    百度             184.08    +0.54    +0.29   2131871
    
    台湾
    台湾积体电路       30.39    -0.33    -1.07   1167319
    联电                1.84    +0.00    +0.00    145162
    日月光              5.99    +0.00    +0.00    160282
    硅品精密           7.36    -0.08    -1.08    458165
    和信超媒体         2.45    +0.00    +0.00      9145
    友达                3.77    -0.05    -1.31    111257
    中华电信           35.26    +0.02    +0.06     82487
    台湾国际航电      47.95    -0.29    -0.60    734562
    
    香港
    中国移动           62.02    -0.03    -0.05    263813
    中国联通           12.07    -0.12    -0.98     74215
    中国电信           51.37    +0.12    +0.23      4518
    中芯国际            5.65    +0.07    +1.25      8398
    电讯盈科         6.27    +0.02    +0.24       428
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻；审校 龚芳)

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