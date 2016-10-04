欧洲央行：并未讨论过削减购债速度--媒体官员推特发文

路透法兰克福10月4日 - 欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen周二在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度。

彭博曾报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步减小直至停止，从而结束量化宽松计划。彭博报导称消息来源为欧元区成员国央行的官员，但没有透露姓名。

“(欧洲央行)管理委员会并未讨论这些话题，一如(央行总裁)德拉吉在最近一次记者会以及欧洲议会听证会上所说的那样，”Steen在推特上说。

路透上月底曾报导称，欧洲央行不会在3月让购债计划戛然而止，有必要进行某种形式的延长；因此即便是逐步减少资产购买规模，也可延长该项计划。

德拉吉上月表示，欧洲央行会考虑如何确保购债计划平稳实施，目前市场担心德国等国家缺乏可买进的资产。

相关问题的宣布预计要到12月，届时央行将公布最新的内部预估。(完)